Новости Владимир Васильев, фото с avtosport.ru Экипаж Васильева упрочил лидерство в ралли-рейде Africa Eco Race - 2017 Шестой и седьмой этап ралли-рейда Africa Eco Race - 2017 состоялись в воскресенье и понедельник.



На шестом этапе гонщики вступили на территорию Мавритании, переехав из Дахлы (Западная Сахара) в Тивилит. Победу на этапе среди автомобилей одержал французский экипаж в составе Матье Серрадори и Фабиана Луркуина на "ЛЧР 30", показав результат 1 час 13 минут 52 секунды. Второе место заняли швейцарцы Реми Вотье и Жан Брюци на "Оптимусе", уступившие победителям 31 секунду. Тройку замкнули французы Доминик Усье и Кристоф Креспо на "Оптимусе" (+0.45). Лидеры общего зачёта - россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на "Мини" заняли пятое место на этапе (+0.56), сохранив общую первую позицию. Виктор Хорошавцев и Антон Николаев на "БМВ" - восьмые (+3.18), Андрей Каргинов, Андрей Мокеев и Дмитрий Никитин из команды "КАМАЗ-мастер" - девятые (+4.45), их партнёры Сергей Куприянов, Александр Куприянов и Анатолий Танин - 13-е (+7.23), Максим Кирпилёв и Антон Шевелёв на "Тойоте" - 26-е (+22.15).



На седьмом этапе со стартом и финишем в Тивилите Васильев и Жильцов одержали победу с результатом 4 часа 34 минуты 16 секунд. Вторыми финишировали французы Тьерри Маньяльди и Франсуа Борсотто на "Форде" (+0.10), третьими - казахстанец Андрей Чередников и украинец Дмитрий Цыро на "Форде" (+7.28). Хорошавцев и Николаев - четвёртые (+12.01), Каргинов, Мокеев и Никитин - 15-е (+37.58), С.Куприянов, А.Куприянов и Танин - 17-е (+49.41).



В общем зачёте Васильев и Жильцов уверенно лидируют с результатом 20 часов 57 минут 29 секунд, опережая на 1 час 40 минут 35 секунд Чередникова и Цыро, и на 1:47.31 - французов Паскаля Томаса и Паскаля Ларужа на "Оптимусе". Каргинов, Мокеев и Никитин - пятые в общем зачёте и первые среди грузовиков (+1:55.48), Хорошавцев и Николаев - восьмые (+2:46.39), С.Куприянов, А.Куприянов и Танин - 14-е в общем зачёте и четвёртые среди грузовиков (+4:42.45), Кирпилёв и Шевелёв - 24-е (+11:16.05).



Лидировавший в зачёте мотоциклов россиянин Дмитрий Агошков на "КТМ" выбыл из борьбы за победу в гонке из-за поломки мотоцикла на шестом этапе. Выиграл этап итальянец Паоло Чечи на "Хонде" (1:22.56), вторым финишировал южноафриканец Гев Селла на "КТМ" (+2.15), третьим - португалец Алешандре Азеньяиш на "КТМ" (+5.19). Александр Максимов на "Ямахе" - 17-й (+30.49).



На седьмом этапе победил норвежец Пол Андерс Уллеволсетер на "КТМ" (4:56.48). На втором месте Селла (+2.30), на третьем - Чечи (+12.46). Максимов - седьмой (+1:34.11).



В общем зачёте лидирует Селла (25:35.47), на второй позиции Чечи (+38.54), замыкает тройку Уллеволсетер (+49.47). Максимов идёт восьмым (+6:40.30).

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