Новости Владимир Васильев, фото с avtosport.ru Васильев выиграл три стартовых этапа ралли-рейда Africa Eco Race, Каргинов лидирует среди грузовиков Ралли-рейд Africa Eco Race - 2017 стартовал в Марокко.



Российский экипаж в составе Владимира Васильева и Константина Жильцова на "Мини" стал победителем первого этапа в зачёте автомобилей с результатом 1 час 0 минут 9 секунд. На втором месте французы Тьерри Магнальди и Франсуа Борсотто на "Форде", отставшие на 1 минуту 12 секунд, тройку лучших замкнули их соотечественники Матье Серрадори и Фабьен Ларкуин на "ЛЧР 30" (+5.35). Четвёртым в общем зачёте и лучшим среди грузовиков стал экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" в составе Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Дмитрия Никитина (+6.08). Виктор Хорошавцев и Антон Николаев на "БМВ" - седьмые (+7.19), Максим Кирпилёв и Антон Шевелёв на "Тойоте" - 26-е (+16.40), Сергей Куприянов, Александр Куприянов и Анатолий Танин на "КАМАЗе" - 33-и (+21.58).



Васильев и Жильцов одержал победу и на втором этапе со спецучастком протяжённостью 369.94 км, преодолев его за 3 часа 48 минут 25 секунд. Экипаж Каргинова на "КАМАЗе" занял второе место (+20.05), на третьей позиции французы Паскаль Томас и Паскаль Ларуж (+20.49). Сергей, Александр Куприяновы и Анатолий Танин на "КАМАЗе" - десятые (+39.44), Виктор Хорошавцев и Антон Николаев на "БМВ" - шестнадцатые (+1:08.56).



В среду Васильев и Жильцов стали победителями третьего этапа со спецучастком протяжённостью 433.07 с результатом 4 часа 17 минут 30 секунд. На второй позиции Магнальди и Борсотто на "Форде" (+3.16), ещё один французский экипаж в составе Патрика Серье и Франсуа Бегуина замкнул тройку призёров (+5.49). Каргинов, Мокеев и Никитин на "КАМАЗе" заняли общее четвёртое место (+10.47). Чередников - шестой (+27.32). Хорошавцев и Николаев - 13-е (+45.43).



По итогам трёх этапов Васильев и Жильцов остаются единоличными лидерами, опережая на 28 минут 41 секунду Магнальди и Борсотто, на 37 минут - Каргинова, Мокеева и Никитина. Чередников - седьмой (+1:15.34), Хорошавцев - 16-й (+2:04.58).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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