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19.12.2020 14:09
Фото НПЛ
В Севастополе прошел Гранд-финал Национальной парусной Лиги
Гранд-финал Национальной парусной Лиги проходил с 10 по 13 декабря в акватории Севастопольской бухты. Весь сезон в общем зачете лидировала московская команда ZID art Sailing team, но на финальном этапе экипаж чуть не уступил свой титул чемпиону прошлого года – сборной Чеченской Республики команде «Ахмат». Чемпион Лиги представляет Россию на престижной балтийской регате Nord Stream Race, а также получает право участвовать в международной регате Парусных Лиг разных стран.

Захватывающей была борьба и за последний комплект медалей сезона. Феноменальное выступление показала туапсинская команда Calipso. После первого дня экипаж занимал 12 строчку турнирной таблицы, но к концу регаты яхтсмены собрались с силами и обошли всех соперников, поднявшись на верхнюю ступень пьедестала.

За неделю до Гранд-финала Высшего дивизиона прошло последнее сражение участников Премьер дивизиона 2020. Чемпионом стала команда Bars Sailing Team, которая получила право присоединиться к Высшему дивизиону 2021.


Фото Национальная парусная лига
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/12/19/111491.html
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