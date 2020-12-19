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В Севастополе прошел Гранд-финал Национальной парусной Лиги

Гранд-финал Национальной парусной Лиги проходил с 10 по 13 декабря в акватории Севастопольской бухты. Весь сезон в общем зачете лидировала московская команда ZID art Sailing team, но на финальном этапе экипаж чуть не уступил свой титул чемпиону прошлого года – сборной Чеченской Республики команде «Ахмат». Чемпион Лиги представляет Россию на престижной балтийской регате Nord Stream Race, а также получает право участвовать в международной регате Парусных Лиг разных стран.





Захватывающей была борьба и за последний комплект медалей сезона. Феноменальное выступление показала туапсинская команда Calipso. После первого дня экипаж занимал 12 строчку турнирной таблицы, но к концу регаты яхтсмены собрались с силами и обошли всех соперников, поднявшись на верхнюю ступень пьедестала.





За неделю до Гранд-финала Высшего дивизиона прошло последнее сражение участников Премьер дивизиона 2020. Чемпионом стала команда Bars Sailing Team, которая получила право присоединиться к Высшему дивизиону 2021.







