21.10.2020 21:17
Фото Национальная парусная лига
В Севастополе завершился четвертый этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги
С 15 по 18 октября на акватории Севастопольской бухты прошли гонки Высшего дивизиона Национальной парусной лиги. Победителем этапа стала команда ArtTube RUS1, серебро у ZID art Sailing team, бронзу завоевали спортсмены из «Повелитель паруса-АЗИЯ».
Следующие этапы Высшего дивизиона Национальной парусной лиги пройдут на озере Абрау-Дюрсо.
Фото Национальной парусной лиги
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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