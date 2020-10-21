Новости Фото Национальная парусная лига В Севастополе завершился четвертый этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги С 15 по 18 октября на акватории Севастопольской бухты прошли гонки Высшего дивизиона Национальной парусной лиги . Победителем этапа стала команда ArtTube RUS1, серебро у ZID art Sailing team, бронзу завоевали спортсмены из «Повелитель паруса-АЗИЯ».

Следующие этапы Высшего дивизиона Национальной парусной лиги пройдут на озере Абрау-Дюрсо.



Фото Национальной парусной лиги Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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