На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Микс-файт М1
Бадминтон
Парусный спорт
Бильярд
Все виды спорта (201)

Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Парусный спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
21.10.2020 21:17
Фото Национальная парусная лига
В Севастополе завершился четвертый этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги
С 15 по 18 октября на акватории Севастопольской бухты прошли гонки Высшего дивизиона Национальной парусной лиги. Победителем этапа стала команда ArtTube RUS1, серебро у ZID art Sailing team, бронзу завоевали спортсмены из «Повелитель паруса-АЗИЯ».

Следующие этапы Высшего дивизиона Национальной парусной лиги пройдут на озере Абрау-Дюрсо.


Фото Национальной парусной лиги
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/10/21/111467.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
21.10.2020 21:17
В Севастополе завершился четвертый этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги
17.09.2020 18:55
Этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги состоялся в Санкт-Петербурге
05.05.2020 12:50
Алексей Волошенко стал абсолютным победителем первой виртуальной регаты
30.09.2018 20:36
Российские яхтсмены завоевали золото и серебро на ЧМ по парусному спо
04.07.2018 13:56
Российская команда «Повелитель паруса – Азия» стала победителем гон?
02.07.2018 13:16
Российская команда «Повелитель паруса – Азия» лидирует после двух эт
27.02.2018 11:18
В Финляндии стартовал Чемпионат мира по зимним видам парусного спорт?
Все новости
Сюжеты
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
<< Под крылом чайки>>: Экспедиция <Крузенштерн>
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
В мире. Олимпиада в Лондоне 2012
Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA. Финляндия - 2018.
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
15.12.2008 14:03
Фото. Volvo Ocean Race 2008/2009
21.08.2008 14:42
Фото. Пекин 2008. Олимпийская парусная регата
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 