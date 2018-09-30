30.09.2018 20:36
Фото yachtrussia.com
Российские яхтсмены завоевали золото и серебро на ЧМ по парусному спорту
Российские команды завовевали золотые и серебряные медали чемпионата мира по парусному спорту в классе яхт RC44, который проходил в португальском городе Кашкайш.
Победителями стали яхтсмены команды "Ника" под руководством Владимира Просихина Другая российская команда "Броненосец" с рулевым Кириллом Фроловым стал третьим. Второе место – у словенской команды Ceeref.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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