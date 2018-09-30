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Российские яхтсмены завоевали золото и серебро на ЧМ по парусному спорту

Российские команды завовевали золотые и серебряные медали чемпионата мира по парусному спорту в классе яхт RC44, который проходил в португальском городе Кашкайш.



