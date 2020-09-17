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17.09.2020 18:55
Фото Национальная парусная лига
Этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги состоялся в Санкт-Петербурге
С 10 по 13 сентября в Санкт-Петербурге прошли гонки участников Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги. В соревнованиях третьего этапа сезона 2020 принимали участие 19 экипажей. 

Победителем соревнований стала команда "Ахмат" под руководством Александра Божко. Второе место у коллектива Зорана Пауновича ZID art Sailing team. Бронзовым призером стал московский экипаж "ПИРогово".

Национальная парусная Лига останется в северной столице еще на неделю. С 17 по 20 сентября пройдут гонки участников Премьер дивизиона. Команды Высшего дивизиона встретятся уже в Севастополе.

Фото Национальная парусная лига
Фото Национальная парусная лига
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/09/17/111452.html
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