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10.11.2020 21:37
Фото Национальная парусная Лига
В Абрау-Дюрсо прошла первая регата Национальной парусной Лиги
С 5 по 8 ноября в акватории озера Абрау-Дюрсо (Краснодарский край) прошла первая регата V этапа Национальной парусной Лиги. Гоночному комитету удалось провести 23 старта. Особенностью этого этап стал тот факт, что каждая команда гонялась в каждой гонке, поэтому участники Премьер дивизиона установили новый рекорд Лиги: впервые за историю проекта каждая команда провела по 23 гонки за один этап.

Фото Национальная парусная Лига
Фото Национальная парусная Лига

Победителем первой регаты пятого этапа стала команда Bars Sailing Team, лидер общего зачета сезона. Серебро завоевали москвичи изТenzor Legal Team. Тройку призеров замкнул казанский коллектив ActiveMap Sailing.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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