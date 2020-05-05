На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Парусный спорт
Все виды спорта (201)

Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Парусный спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
05.05.2020 12:50
Национальная парусная Лига
Алексей Волошенко стал абсолютным победителем первой виртуальной регаты
Национальная парусная Лига провела первую виртуальную регату NSL Virtual Cup. На протяжении двух дней 96 участников всех возрастов сражались за победу. Победителем личного зачета стал Алексей Волошенко. Второе место занял первый номер сборной России в олимпийском классе яхт "49er" Иван Зотов. На третье строчке расположился Дмитрий Третьяков.

Зачет велся также в Высшем и Премьер дивизионах. Каждый из участников виртуальной регаты мог представлять свою команду, но обязательным условием являлось участие хотя бы в одном из прошлых этапов Национальной парусной Лиги. Таким образом, победителем виртуальной регаты в Высшем дивизионе стала команда «Ахмат», которую представлял Олег Кузьмин. Второе место для команды Matryoshka завоевал Иван Волчков, третье место своей команде RUS7 принес Виталий Рожков.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/05/05/111397.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
05.05.2020 12:50
Алексей Волошенко стал абсолютным победителем первой виртуальной регаты
30.09.2018 20:36
Российские яхтсмены завоевали золото и серебро на ЧМ по парусному спо
04.07.2018 13:56
Российская команда «Повелитель паруса – Азия» стала победителем гон?
02.07.2018 13:16
Российская команда «Повелитель паруса – Азия» лидирует после двух эт
27.02.2018 11:18
В Финляндии стартовал Чемпионат мира по зимним видам парусного спорт?
23.09.2017 19:52
Стефания Елфутина завоевала золото чемпионата мира среди молодежи по
14.08.2017 14:03
Российская яхта "Ника" завоевала золото чемпионата мира по парусному
Все новости
Сюжеты
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
<< Под крылом чайки>>: Экспедиция <Крузенштерн>
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
В мире. Олимпиада в Лондоне 2012
Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA. Финляндия - 2018.
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
15.12.2008 14:03
Фото. Volvo Ocean Race 2008/2009
21.08.2008 14:42
Фото. Пекин 2008. Олимпийская парусная регата
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 