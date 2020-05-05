05.05.2020 12:50
Национальная парусная Лига
Алексей Волошенко стал абсолютным победителем первой виртуальной регаты
Национальная парусная Лига провела первую виртуальную регату NSL Virtual Cup. На протяжении двух дней 96 участников всех возрастов сражались за победу. Победителем личного зачета стал Алексей Волошенко. Второе место занял первый номер сборной России в олимпийском классе яхт "49er" Иван Зотов. На третье строчке расположился Дмитрий Третьяков.
Зачет велся также в Высшем и Премьер дивизионах. Каждый из участников виртуальной регаты мог представлять свою команду, но обязательным условием являлось участие хотя бы в одном из прошлых этапов Национальной парусной Лиги. Таким образом, победителем виртуальной регаты в Высшем дивизионе стала команда «Ахмат», которую представлял Олег Кузьмин. Второе место для команды Matryoshka завоевал Иван Волчков, третье место своей команде RUS7 принес Виталий Рожков.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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