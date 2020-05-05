Национальная парусная Лига

Алексей Волошенко стал абсолютным победителем первой виртуальной регаты

Национальная парусная Лига провела первую виртуальную регату NSL Virtual Cup. На протяжении двух дней 96 участников всех возрастов сражались за победу. Победителем личного зачета стал Алексей Волошенко. Второе место занял первый номер сборной России в олимпийском классе яхт "49er" Иван Зотов. На третье строчке расположился Дмитрий Третьяков.



