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04.07.2018 13:56
Фото пресс-службы Яхт-клуба Санкт-Петербурга
Российская команда «Повелитель паруса – Азия» стала победителем гонки Nord Stream Race в зачете прибрежных гонок
3 июля в рамках Nord Stream Race были подведены итоги в зачете прибрежных гонок. Все точки были расставлены по результатам трех гонок, состоявшихся в Хельсинки. Как и в остальных случаях в этом сезоне, в финской столице не было равных российской команде. 4 июля решится судьба победителя зачета гонок открытого моря и общего зачета Nord Stream Race 2018. 



Фото пресс-службы Яхт-клуба Санкт-Петербурга

Балтийская оффшорная регата Nord Stream Race проводится Яхт-клубом Санкт-Петербурга при поддержке компаний Газпром и Nord Stream AG с 2012 года. Дистанция регаты протяженностью 1000 миль проходит по пути следования газопровода Nord Stream и объединяет страны Балтики: Россию, Германию, Финляндию, Швецию и Данию.

Города:
Хельсинки
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/04/110980.html
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