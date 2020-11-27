Новости Фото rugby.ru Красноярский "Енисей-СТМ" стал победителем первенства России по регби Победителем Первенства России по регби U-20, которое проходило в Сочи, стал "Енисей-СТМ" из Красноярска.

В финале "Енисей" нанес поражение другой красноярской команде "Красному Яру". Встреча завершилась со счетом 36:6.

В матче за третье место сборная Московской области встречалась со сверстниками из Москвы. Итог – 40:23 в пользу Мособласти, которая завоевала бронзовые награды. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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