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02.09.2018 21:18
Регби-7
Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по регби-7
Женская сборная России завоевала золото чемпионата Европы, обыграв в финале Европейской серии Гран-при команду Франции.

Игра в Казани завершилась со счетом 34:5 в пользу российских регбисток, которые в пятый раз стали чемпионками Европы.

Бронза Европейской серии Гран-при у команды Шотландии, которая победила сборную Польши.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/09/02/111050.html
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