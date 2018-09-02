Новости Регби-7 Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по регби-7 Женская сборная России завоевала золото чемпионата Европы, обыграв в финале Европейской серии Гран-при команду Франции.

Игра в Казани завершилась со счетом 34:5 в пользу российских регбисток, которые в пятый раз стали чемпионками Европы.

Бронза Европейской серии Гран-при у команды Шотландии, которая победила сборную Польши. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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