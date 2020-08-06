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06.08.2020 21:03
Фото Всероссийская ассоциация пляжных видов спорта
Сборная Самарской области и казанский "Зилант" завоевали золото чемпионата России по пляжному регби
В минувшие выходные в Москве определились обладатели золотых медалей чемпионата России по пляжному регби среди мужских и женских команд.

В мужской части турнира чемпионом России стали спортсмены сборной Самарской области, в финале переигравшие казанскую "Энергию". Бронзовыми призерами турнира стали регбисты московского "Динамо". В матче за третье место динамовцы со счетом 6:5 нанесли поражение пермскому "Витязю".

У женщин обладателями золотых наград стали представительницы казанского "Зиланта", со счетом 6:5 обыгравшие "Торпедо Трудовые резервы". Тройку призеров замкнули девушки из ЦСКА-2. Со счетом 6:3 была повержена "Славия".
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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