Регби-7

Мужская сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы по регби-7

Мужская сборная России по регби-7 заняла третье место на чемпионате Европы по регби-7, финальная часть которого завершилась в Польше.





В 1/4 финала польского этапа российские регбисты проиграли команде Франции (21:24), в полуфинале турнира за 5-8-е места победили шведов - 26:7, а в матче за пятое место одолели сборную Испании - 26:17.





Победу на этапе в Польше одержала команда Ирландии, в финале переигравшая немцев - 35:5. Третьей стала сборная Португалии, которая оказалась сильнее французов - 26:14.



