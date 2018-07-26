Новости



Чемпионат Европы по пляжному регби. Москва - 2018 В СЮЖЕТЕ Пляжное регби Определились соперники сборных команд России на чемпионате Европы по пляжному регби Стали известны соперники мужской и женской сборных команд России на чемпионате Европы по пляжному регби , который пройдет 4-5 августа в Москве.

Мужская команда встретится со регбистами из Словении, Латвии и Азербайджана. Девушкам предстоят матчи против представительниц Словении, Австрии и Латвии.



Москва Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/26/111014.html