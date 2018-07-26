ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Водное поло
Фехтование
Пляжный гандбол
Регби
Автомобильный спорт
Бадминтон
Пляжный футбол
Все виды спорта
(201)
Архивы
Реклама
Регби
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
В СЮЖЕТЕ
Чемпионат Европы по пляжному регби. Москва - 2018
26.07.2018 14:40
Пляжное регби
Определились соперники сборных команд России на чемпионате Европы по пляжному регби
Стали известны соперники мужской и женской сборных команд России на
чемпионате Европы по пляжному регби
, который пройдет 4-5 августа в Москве.
Мужская команда встретится со регбистами из Словении, Латвии и Азербайджана. Девушкам предстоят матчи против представительниц Словении, Австрии и Латвии.
Города:
Москва
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/26/111014.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
26.07.2018 14:40
Определились соперники сборных команд России на чемпионате Европы по пляжному регби
26.07.2018 09:09
В Москве пройдет второй официальный чемпионат Европы по пляжному регби
16.05.2018 14:08
Сборная России выступит на Кубке мира по регби в 2019 году
06.04.2018 14:48
Регбисты "Енисея-СТМ" обыграли "Красный Яр" в первом матче полуфинала Continental Shield
24.01.2018 20:31
"Енисей-СТМ" и "Красный Яр" завершили выступление в Кубке вызова по регби
18.11.2017 21:20
Сборная России в третий раз подряд выиграла Кубок наций по регби
25.10.2017 14:28
"Енисей-СТМ" проиграл валлийскому "Дрэгонс" в матче Кубка Вызова по регби
Все новости
Сюжеты
Кубок мира по регби. Англия-2015
Чемпионат России по регби - 2013
В России
.
Всемирная Летняя Универсиада. Казань 2013.
В мире
.
XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
Чемпионат Европы по пляжному регби. Москва - 2018
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail:
inbox@sportcom.ru
Новости партнёров