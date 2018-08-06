Фото Всероссийская ассоциация пляжных видов спорта

Мужская и женская сборные России завоевали золото чемпионата Европы по пляжному регби

Мужская и женская сборные России стали победителями чемпионата Европы по пляжному регби , который проходил в минувший уикенд в Москве.





В финале мужского турнира российские регбисты взяли верх на представителями Грузии со счетом 4:3. Женская сборная России в финальной встрече одержала победу над командой Италии - 6:3.





"В этом году ребята сыграли поувереннее. Плюс прошли хорошую подготовку на турнире в Барселоне, где мы сыграли за месяц до чемпионата Европы. В Испании были команды подвижные, исповедующие комбинационную игру, как Италия, так и играющие в силовой манере, подобно Грузии и Литве. Это, несомненно, помогло нам при подготовке к чемпионату Европы. И, конечно, не буду скрывать, что поражение Италии в полуфинале от Грузии придало нам сил и раскрепостило ребят", - отметил Павел Калашкин, главный тренер мужской сборной России.





"Очень рад за всю нашу команду, за всех тех, на кого мы сделали ставку. Но особенно приятно за девчонок, которые находились в тени, выполняя большой объем черновой работы, много действуя в защите, тем самым, создавая возможности для результативных действий другим игрокам," - прокомментировал Сергей Лыско, главный тренер женской сборной России.



