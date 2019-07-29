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29.07.2019 13:08
Фото Всероссийская ассоциация летних видов спорта
Мужская и женская сборные выиграли золото чемпионата Европы по пляжному регби
Мужская и женская сборные команды России стали обладателями золотых медалей чемпионата Европы по пляжному регби, который проходил с 26 по 28 июля в Москве.

В финальном матче российские девушки одержали победу над итальянками со счетом 2:1. Бронза у представительниц Испании, переигравших в матче за третье место сборную Латвии.

В мужской части турнира за золото россияне боролись с командой Грузии. Встреча завершилась со счетом 7:4. Третье место заняли итальянцы, одержав победу над командой Литвы - 11:6.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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