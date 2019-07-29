Фото Всероссийская ассоциация летних видов спорта

Мужская и женская сборные выиграли золото чемпионата Европы по пляжному регби

Мужская и женская сборные команды России стали обладателями золотых медалей чемпионата Европы по пляжному регби, который проходил с 26 по 28 июля в Москве.





В финальном матче российские девушки одержали победу над итальянками со счетом 2:1. Бронза у представительниц Испании, переигравших в матче за третье место сборную Латвии.



