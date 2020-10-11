Новости Женская сборная России завоевала золото юношеского чемпионата Европы U17 Российские волейболистки стали победительницами Чемпионата Европы для спортсменов до 17 лет.

В финале, который проходил в Подгорице, россиянки переиграли представительниц Турции со счетом 3:1 (20:25, 25:16, 25:12, 25:23). Самым результативным игроком встречи стала Арина Федоровцева из сборной России, заработавшая 26 баллов.

Бронзовые медали завоевала команда Сербии, победившая волейболисток из Италии со счетом 3:1. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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