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11.10.2020 22:40
Женская сборная России завоевала золото юношеского чемпионата Европы U17
Российские волейболистки стали победительницами Чемпионата Европы для спортсменов до 17 лет.

В финале, который проходил в Подгорице, россиянки переиграли представительниц Турции со счетом 3:1 (20:25, 25:16, 25:12, 25:23). Самым результативным игроком встречи стала Арина Федоровцева из сборной России, заработавшая 26 баллов.

Бронзовые медали завоевала команда Сербии, победившая волейболисток из Италии со счетом 3:1.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/10/11/111461.html
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