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05.12.2018 12:51
ВК Факел (Новый Уренгой)
Волейболисты "Факела" стали обладателями бронзовых наград чемпионата мира
Волейболисты "Факела" из Нового Уренгоя заняли третье место на чемпионате мира среди клубов, который проходил в Польше.

В поединке за бронзу российская команда нанесла поражение польской "Ресовии" со счетом 3-1. Напомним, в полуфинале "Факел" уступил итальянскому "Трентино" - 0:3.

Другой российский клуб казанский "Зенит", победитель турнира в прошлом году, завершил свое выступление на групповом этапе.

Города:
Варшава
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/12/05/111128.html
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