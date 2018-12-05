Новости ВК Факел (Новый Уренгой) Волейболисты "Факела" стали обладателями бронзовых наград чемпионата мира Волейболисты "Факела" из Нового Уренгоя заняли третье место на чемпионате мира среди клубов, который проходил в Польше.

В поединке за бронзу российская команда нанесла поражение польской "Ресовии" со счетом 3-1. Напомним, в полуфинале "Факел" уступил итальянскому "Трентино" - 0:3.

Другой российский клуб казанский "Зенит", победитель турнира в прошлом году, завершил свое выступление на групповом этапе.

Варшава Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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