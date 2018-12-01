Новости ВК Факел (Новый Уренгой) "Факел" пробился в полуфинал клубного чемпионата мира по волейболу Российский волейбольный клуб "Факел" из Нового Уренгоя вышел в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Польше.

На групповом этапе российская команда одержала две победы в трех матчах и заняла второе место в группе А.

Соперником "Факела" станет итальянский клуб "Трентино", ставший победителем группы В.

Вторую пару полуфиналистов составили итальянский "Лубе" и польская "Ресовия". Варшава Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/12/01/111127.html