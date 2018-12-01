01.12.2018 21:04
ВК Факел (Новый Уренгой)
"Факел" пробился в полуфинал клубного чемпионата мира по волейболу
Российский волейбольный клуб "Факел" из Нового Уренгоя вышел в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Польше.
На групповом этапе российская команда одержала две победы в трех матчах и заняла второе место в группе А.
Соперником "Факела" станет итальянский клуб "Трентино", ставший победителем группы В.
Вторую пару полуфиналистов составили итальянский "Лубе" и польская "Ресовия".
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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