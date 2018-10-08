Сборная России переиграла команду Болгарии в матче чемпионата мира по волейболу
Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Болгарии в матче чемпионата мира, который проходит в эти дни в Японии.
Встреча второго группового этапа прошла в понедельник и завершилась победой россиянок ос счетом 3-1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:19). Самой результативной в составе победительниц стала Ксения Парубец (22 очка).
Следующий матч сборная России проведет 10 октября против итальянок.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/10/08/111079.html