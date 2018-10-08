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Чемпионат мира по волейболу среди женских команд. Япония - 2018 В СЮЖЕТЕ Волейбол Сборная России переиграла команду Болгарии в матче чемпионата мира по волейболу Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Болгарии в матче чемпионата мира , который проходит в эти дни в Японии.

Встреча второго группового этапа прошла в понедельник и завершилась победой россиянок ос счетом 3-1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:19). Самой результативной в составе победительниц стала Ксения Парубец (22 очка).

Следующий матч сборная России проведет 10 октября против итальянок. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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