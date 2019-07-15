волейбол

Мужская сборная России стала победителем Лиги наций по волейболу

Российские волейболисты завоевали золотые медали Лиги наций по волейболу. В финале "Финала шести" сборная России нанесла поражение представителям США. Встреча состоялась в воскресенье в Чикаго и завершилась со счетом 3-1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20) в пользу российской команды.



