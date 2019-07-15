15.07.2019 13:24
волейбол
Мужская сборная России стала победителем Лиги наций по волейболу
Российские волейболисты завоевали золотые медали Лиги наций по волейболу. В финале "Финала шести" сборная России нанесла поражение представителям США. Встреча состоялась в воскресенье в Чикаго и завершилась со счетом 3-1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20) в пользу российской команды.
В составе сборной России самым результативным стал Дмитрий Волков, набравший 17 очков. 14 баллов на свой счет записал Егор Клюка, а Иван Яковлев принес команде 12 очков.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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