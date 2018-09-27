Дмитрий Мусэрский, фото с bel.ru

Российские волейболисты не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира

Волейболисты сборной России завершили выступление на чемпионате мира, уступив американцам в матче третьего группового этапа.





Встреча состоялась в четверг в Турине и завершилась победой сборной США со счетом 3-0 (25:22, 25:23, 25:23). В составе сборной России самым результативным стал Дмитрий Мусэрский, набравший 12 очков. У команды США 17 баллов на счету Аарона Рассела.



