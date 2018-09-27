27.09.2018 19:44
Дмитрий Мусэрский, фото с bel.ru
Российские волейболисты не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира
Волейболисты сборной России завершили выступление на чемпионате мира, уступив американцам в матче третьего группового этапа.
Встреча состоялась в четверг в Турине и завершилась победой сборной США со счетом 3-0 (25:22, 25:23, 25:23). В составе сборной России самым результативным стал Дмитрий Мусэрский, набравший 12 очков. У команды США 17 баллов на счету Аарона Рассела.
Из группы I в полуфинал пробились команды США и Бразилии.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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