Новости Стали известны все полуфиналисты КР по волейболу среди женских команд Полуфиналистами Кубка России 2019 по волейболу среди женских команд стали: московское «Динамо», «Локомотив» из Калининградской области, "Уралочка-НТМК" (Свердловская область).

Последним в ? финала вышли волейболистки казанского «Динамо», переигравшие в серии «Динамо» из Краснодара. Решающая встреча состоялась в субботу и завершилась со счетом 3-0 (25:22, 25:23, 25:23). Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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