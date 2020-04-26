Новости скалолазание, фото с tourism.kulichki.net Стали известны новые даты проведения чемпионата Европы по скалолазанию Чемпионат Европы по скалолазанию пройдет с 1 по 8 октября в Москве.

Турнир должен был состояться в марте, но из-за пандемии коронавирусной инфекции был перенесен на июнь. Однако Международная федерация спортивного скалолазания приняла решение о переносе континентального первенства на осень. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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