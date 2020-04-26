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26.04.2020 19:31
скалолазание, фото с tourism.kulichki.net
Стали известны новые даты проведения чемпионата Европы по скалолазанию
Чемпионат Европы по скалолазанию пройдет с 1 по 8 октября в Москве. 

Турнир должен был состояться в марте, но из-за пандемии коронавирусной инфекции был перенесен на июнь. Однако Международная федерация спортивного скалолазания приняла решение о переносе континентального первенства на осень.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/04/26/111396.html
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