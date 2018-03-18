Скалолазание

Первенство мира по скалолазанию 2018 года пройдет в Москве

Москва примет первенство мира по скалолазанию в 2018 году, сообщается на официальном сайте Федерации скалолазания России (ФСР). Решение было принято на пленарной ассамблее Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) в Инсбруке.



