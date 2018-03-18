Москва примет первенство мира по скалолазанию в 2018 году, сообщается на официальном сайте Федерации скалолазания России (ФСР). Решение было принято на пленарной ассамблее Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) в Инсбруке.
Также в России пройдет первенство Европы в скорости и трудности в 2019 году. Вероятно, турнир примет Воронеж. Кроме этого Россия претендует на проведение специального отборочного турнира по многоборью, где, вероятно, будут разыграны шесть путевок на Олимпиаду-2020.