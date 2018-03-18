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18.03.2018 19:31
Скалолазание
Первенство мира по скалолазанию 2018 года пройдет в Москве
Москва примет первенство мира по скалолазанию в 2018 году, сообщается на официальном сайте Федерации скалолазания России (ФСР). Решение было принято на пленарной ассамблее Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) в Инсбруке.

Также в России пройдет первенство Европы в скорости и трудности в 2019 году. Вероятно, турнир примет Воронеж. Кроме этого Россия претендует на проведение специального отборочного турнира по многоборью, где, вероятно, будут разыграны шесть путевок на Олимпиаду-2020. 
Города:
Москва
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/18/110874.html
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