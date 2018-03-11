Юлия Пантелеева, фото Леонид Жуков, ФСР

Пантелеева и Факирьянов выиграли Кубок России по скалолазанию

Юлия Пантелеева и Дмитрий Факирьянов стали победителями Кубка России по скалолазанию в дисциплине трудность, розыгрыш которого состоялся в Воронеже.





Только одному из 16-ти финалистов в лазании на трудность удалось до конца пролезть трассу. Это сделал 3-кратный призер этапов Кубка мира, мастер спорта Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург). Он очень уверенно и спокойно расправился с проблемой, которая оказалась не по зубам остальным семи участникам финального раунда у мужчин. Серебряную награду завоевал чемпион России, мастер спорта Сергей Быдтаев (Калининградская область), опередивший на один перехват победителя первенств мира и Европы, кандидата в мастера спорта Семена Овчинникова (Красноярский край).





В соревнованиях женщин победу праздновала серебряный призер первенств мира и Европы, мастер спорта Юлия Пантелеева (Свердловская область). Она показала одинаковый результат с 2-кратным чемпионом Европы-2013 Динарой Фахритдиновой (ЯНАО) – по 40+, но за счет более успешного выступления в полуфинале расположилась на итоговом первом месте. Третьей финишировала 5-кратный чемпион России, мастер спорта Евгения Маламид (Воронежская область).



