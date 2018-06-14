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14.06.2018 09:39
Алексей Рубцов, фото Никиты Царева
Россиянин Рубцов стал девятым на этапе Кубка мира по скалолазанию
Российский скалолаз Алексей Рубцов занял девятое место на этапе Кубка мира в дисциплине боулдеринг, который завершился в американском городе Вейл.

В квалификации Алексей показал 13-й результат (с четырьмя пройденными трассами), а в полуфинале расположился на девятой позиции (один TOP).

В общем зачете Кубка мира в боулдеринге (после шести этапов) у Рубцова четвертый промежуточный результат. От идущего третьим японца Рея Сугимото он отстает на 26 баллов.

Мужчины

1. Рей Сугимото (Япония)

2. Шон Бэйли (США)

3. Томоа Нарасаки (Япония)…

9. Алексей Рубцов (Россия)


Женщины

1. Алекс Пуччио (США)

2. Михо Нонака

3. Акийо Ногучи (обе - Япония)
 

Командный зачет

1. Япония – 387

2. США – 284

3. Германия – 143…

10. Россия – 37

 

Кубок мира-2018

Общий зачет
Боулдеринг (после 6-ти этапов)
Мужчины

1. Жерней Крудер (Словения) - 400

2. Томоа Нарасаки – 396

3. Рей Сугимото (оба - Япония) – 322

4. Алексей Рубцов – 296…

47. Дмитрий Шарафутдинов (оба – Россия) – 12

 
Женщины

1. Михо Нонака – 500

2. Акийо Ногучи (обе - Япония) – 495

3. Фанни Жибе (Франция) – 305…

8. Екатерина Киприянова – 163…

24. Юлия Пантелеева – 59…

51. Елена Красовская – 12…

69. Анна Цыганова (все – Россия) – 1

 

Командный зачет

1. Япония – 2269

2. Словения – 1107

3. Франция – 751…

5. Россия – 543

По материалам Федерации скалолазания России.
Города:
Вейл
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/06/14/110962.html
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