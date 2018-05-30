Станислав Кокорин, скалолазание

Станислав Кокорин завоевал серебро международного турнира по скалолазанию

Россиянин Станислав Кокорин занял втрое место (скорость) на международном турнире по скалолазанию, который проходил 26-27 мая в китайском Нингбо.





В финальном забеге он уступил 5-кратному чемпиону мира китайцу Чисину Цонгу.





- Как тебе финал с Чисином Цонгом? Эти его титулы у многих занудных скептиков вызывают вопросы. Тем не менее, он 5-ти кратный чемпион мира. Он все еще хорош?





- Что это за скептики такие? Цонг к своим 5 титулам чемпиона мира имеет 12 золотых медалей на этапах Кубка мира (ЭКМ), а это второй результат в истории скалолазания после Евгения Вайцеховского (14 золотых). С самого начала я понимал, что этот старт должен стать для меня хорошей тренировкой, потому что перед этим 11 дней я был в Индонезии, тренировался мало, активно отдыхал. До финала дошел, как я умею, держа под контролем нужную для победы скорость. В финале я максимум смог бы залезть 6,00, но решил рискнуть, лезть быстрее и ошибся. Не смог мой организм выдержать скорость. Цонг залез хорошо, может со временем 5,87 он попал бы в 4-ку какого-нибудь ЭКМ. Так что он молодец, великий боец!



