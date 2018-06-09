Со 2 по 6 июня в Перми в спортивном комплексе им. В.П. Сухарева прошли соревнования первенства России по скалолазанию в подростковой группе, в которых приняли участие более 300 спортсменов.
Трудность
Подростки девочки
1. Сим Ин Ён (Москва)
2. Ксения Чернега (Санкт-Петербург)
3. Екатерина Завьялова (Красноярский край)
Подростки мальчики
1. Александр Теплых (Москва)
2. Леонтий Бобков
3. Иван Архипов (оба – Санкт-Петербург)
Командный зачет
1. Красноярский край - 705
2. Москва – 634
3. Челябинская область – 612
Скорость
Подростки девочки
1. Алина Иваненко (Красноярский край)
2. Вероника Бумина (Пермский край)
3. Ксения Лаврентьева (Челябинская область)
Подростки мальчики
1. Леонтий Бобков
2. Владислав Иванов (оба - Санкт-Петербург)
3. Никита Лозовский (Красноярский край)
Командный зачет
1. Красноярский край - 811
2. Челябинская область – 806
3. Пермский край – 651,5
Боулдеринг
Подростки девочки
1. Вера Ермакова (Краснодарский край)
2. Ксения Чернега (Санкт-Петербург)
3. Марина Кушанина (Челябинская область)
Подростки мальчики
1. Николай Минкин (Москва)
2. Леонтий Бобков
3. Иван Евгеньев (оба – Санкт-Петербург)
Командный зачет
1. Красноярский край – 713,5
2. Санкт-Петербург – 634,5
3. Челябинская область – 550,5