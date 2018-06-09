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09.06.2018 09:25
Скалолазание
В Перми состоялось первенство России по скалолазанию в подростковой группе
Со 2 по 6 июня в Перми в спортивном комплексе им. В.П. Сухарева прошли соревнования первенства России по скалолазанию в подростковой группе, в которых приняли участие более 300 спортсменов.

Трудность

Подростки девочки
1. Сим Ин Ён (Москва)
2. Ксения Чернега (Санкт-Петербург)
3. Екатерина Завьялова (Красноярский край)

Подростки мальчики
1. Александр Теплых (Москва)
2. Леонтий Бобков
3. Иван Архипов (оба – Санкт-Петербург)

Командный зачет
1. Красноярский край - 705
2. Москва – 634
3. Челябинская область – 612

 
Скорость

Подростки девочки
1. Алина Иваненко (Красноярский край)
2. Вероника Бумина (Пермский край)
3. Ксения Лаврентьева (Челябинская область)

Подростки мальчики
1. Леонтий Бобков
2. Владислав Иванов (оба - Санкт-Петербург)
3. Никита Лозовский (Красноярский край)

Командный зачет
1. Красноярский край - 811
2. Челябинская область – 806
3. Пермский край – 651,5

Боулдеринг

Подростки девочки
1. Вера Ермакова (Краснодарский край)
2. Ксения Чернега (Санкт-Петербург)
3. Марина Кушанина (Челябинская область)

Подростки мальчики
1. Николай Минкин (Москва)
2. Леонтий Бобков
3. Иван Евгеньев (оба – Санкт-Петербург)


Командный зачет
1. Красноярский край – 713,5
2. Санкт-Петербург – 634,5
3. Челябинская область – 550,5

Города:
Пермский городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/06/09/110960.html
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