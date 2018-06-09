Новости Скалолазание В Перми состоялось первенство России по скалолазанию в подростковой группе Со 2 по 6 июня в Перми в спортивном комплексе им. В.П. Сухарева прошли соревнования первенства России по скалолазанию в подростковой группе, в которых приняли участие более 300 спортсменов.

Трудность

Подростки девочки 1. Сим Ин Ён (Москва) 2. Ксения Чернега (Санкт-Петербург) 3. Екатерина Завьялова (Красноярский край)

Подростки мальчики 1. Александр Теплых (Москва) 2. Леонтий Бобков 3. Иван Архипов (оба – Санкт-Петербург)

Командный зачет 1. Красноярский край - 705 2. Москва – 634 3. Челябинская область – 612

Скорость

Подростки девочки 1. Алина Иваненко (Красноярский край) 2. Вероника Бумина (Пермский край) 3. Ксения Лаврентьева (Челябинская область)

Подростки мальчики 1. Леонтий Бобков 2. Владислав Иванов (оба - Санкт-Петербург) 3. Никита Лозовский (Красноярский край)

Командный зачет 1. Красноярский край - 811 2. Челябинская область – 806 3. Пермский край – 651,5

Боулдеринг

Подростки девочки 1. Вера Ермакова (Краснодарский край) 2. Ксения Чернега (Санкт-Петербург) 3. Марина Кушанина (Челябинская область)

Подростки мальчики 1. Николай Минкин (Москва) 2. Леонтий Бобков 3. Иван Евгеньев (оба – Санкт-Петербург)



Командный зачет 1. Красноярский край – 713,5 2. Санкт-Петербург – 634,5 3. Челябинская область – 550,5

Пермский городской округ Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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