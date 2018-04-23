Юлия Каплина, фото с tumen.kp.ru

Сборная России завоевала три медали на этапе Кубка мира по скалолазанию

Российские спортсмены завоевали три награды на втором этапе Кубка мира по скалолазанию, который проходил в минувшие выходные в Москве.





В женском финале в скорости рекордсменка мира Юлия Каплина (Тюменская область) из-за фальстарта уступила в финале француженке Анук Жубер. В забеге за третье место свердловчанка Елена Тимофеева оказалась быстрее индонезийки Арлес Сусанти Рахайю: спортсменок разделили 86 сотых секунды.