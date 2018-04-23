23.04.2018 13:40
Юлия Каплина, фото с tumen.kp.ru
Сборная России завоевала три медали на этапе Кубка мира по скалолазанию
Российские спортсмены завоевали три награды на втором этапе Кубка мира по скалолазанию, который проходил в минувшие выходные в Москве.
В женском финале в скорости рекордсменка мира Юлия Каплина (Тюменская область) из-за фальстарта уступила в финале француженке Анук Жубер. В забеге за третье место свердловчанка Елена Тимофеева оказалась быстрее индонезийки Арлес Сусанти Рахайю: спортсменок разделили 86 сотых секунды.
В мужском финале обладатель Кубка мира Владислав Деулин (Свердловская область) из-за небольшой ошибки стал вторым – рекордсмен мира иранец Реза Алипуршеназандифар превзошел россиянина на 1,05 секунды.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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