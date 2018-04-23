На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Пляжный волейбол
Шахматы
Водное поло
Теннис настольный
Скалолазание спортивное
Гандбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Скалолазание спортивное
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
23.04.2018 13:40
Юлия Каплина, фото с tumen.kp.ru
Сборная России завоевала три медали на этапе Кубка мира по скалолазанию
Российские спортсмены завоевали три награды на втором этапе Кубка мира по скалолазанию, который проходил в минувшие выходные в Москве. 

В женском финале в скорости рекордсменка мира Юлия Каплина (Тюменская область) из-за фальстарта уступила в финале француженке Анук Жубер. В забеге за третье место свердловчанка Елена Тимофеева оказалась быстрее индонезийки Арлес Сусанти Рахайю: спортсменок разделили 86 сотых секунды.
 
В мужском финале обладатель Кубка мира Владислав Деулин (Свердловская область) из-за небольшой ошибки стал вторым – рекордсмен мира иранец Реза Алипуршеназандифар превзошел россиянина на 1,05 секунды.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/04/23/110917.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
23.04.2018 13:40
Сборная России завоевала три медали на этапе Кубка мира по скалолазанию
18.03.2018 19:31
Первенство мира по скалолазанию 2018 года пройдет в Москве
11.03.2018 16:29
Пантелеева и Факирьянов выиграли Кубок России по скалолазанию
09.03.2018 16:45
Мешкова и Скородумов завоевали золотые медали чемпионата России по скалолазанию
03.12.2017 22:18
Определились победители Всероссийских соревнований в боулдеринге и классической скорости
02.12.2017 11:09
Динара Фахритдинова и Владислав Шевченко стали победителями Кубка России по скалолазанию (трудность)
01.12.2017 20:43
Елена Тимофеева и Владислав Деулин – обладатели Кубка России-2017 в скорости
Все новости
Сюжеты
Кубок мира 2014 по скалолазанию
Чемпионат России по скалолазанию (боулдеринг). Москва - 2014
Чемпионат России по скалолазанию (скорость и трудность). Пермь - 2014
Борьба вольная. Исключение борьбы из программы Игр Олимпиад 2020
В мире. Всемирные игры. Вроцлав - 2017 (Польша)
Публикации
16.06.2014 16:28
Лучшие скалолазы России 2014 года
26.08.2013 14:05
Дмитрий Шарафутдинов стал обладателем Большого кубка мира 2013
Фото и видео
20.07.2009 20:52
Видео. Всемирные Игры-2009. Соревнования на скорость.
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 