24.09.2018 15:16
Волейбол
Мужская сборная России сыграет с Бразилией и США на третьем этапе чемпионата мира по волейболу
Сборная России встретится с бразильцами и американцами в третьем групповом раунде чемпионата мира по волейболу, который проходит в Италии и Болгарии.
Жеребьевка третьего группового этапа состоялась в понедельник в итальянском Турине. Сборные России, Бразилии и США будут выступать в группе I. В группе J сыграют команды Сербии, Италии и Польши.
Матчи третьего группового этапа пройдут в Турине с 26 по 28 сентября.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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