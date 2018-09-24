Волейбол

Мужская сборная России сыграет с Бразилией и США на третьем этапе чемпионата мира по волейболу

Сборная России встретится с бразильцами и американцами в третьем групповом раунде чемпионата мира по волейболу, который проходит в Италии и Болгарии.





Жеребьевка третьего группового этапа состоялась в понедельник в итальянском Турине. Сборные России, Бразилии и США будут выступать в группе I. В группе J сыграют команды Сербии, Италии и Польши.



