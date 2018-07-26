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Чемпионат Европы по пляжному регби. Москва - 2018 В СЮЖЕТЕ В Москве пройдет второй официальный чемпионат Европы по пляжному регби 4-5 августа в Москве в центр пляжных видов спорта «Динамо» пройдет второй официальный чемпионат Европы по пляжному регби . В мужском турнире за главный приз будут бороться 12 сборных, в женском примут участие 8 команд.

Действующим чемпионом Европы среди мужских команд является сборная Италии, у женщин год назад не было равных сборной России.

Мужчины

Группа А: Италия, Австрия, Хорватия, Турция.

Группа В: Россия, Азербайджан, Латвия, Словения.

Группа С: Грузия, Беларусь, Литва, Молдова.

Женщины

Группа А: Россия, Латвия, Австрия, Словения.

Группа В: Грузия, Беларусь, Хорватия, Италия.



Москва Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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