4-5 августа в Москве в центр пляжных видов спорта «Динамо» пройдет второй официальный чемпионат Европы по пляжному регби. В мужском турнире за главный приз будут бороться 12 сборных, в женском примут участие 8 команд.
Действующим чемпионом Европы среди мужских команд является сборная Италии, у женщин год назад не было равных сборной России.
Мужчины
Группа А: Италия, Австрия, Хорватия, Турция.
Группа В: Россия, Азербайджан, Латвия, Словения.
Группа С: Грузия, Беларусь, Литва, Молдова.
Женщины
Группа А: Россия, Латвия, Австрия, Словения.
Группа В: Грузия, Беларусь, Хорватия, Италия.