Новости Дмитрий Мусэрский, фото с bmsi.ru Мужская сборная России по волейболу стала победителем турнира Лига Наций Российские волейболисты стали победителями Лиги наций, в решающей встрече "Финала шести" одержав победу над представителями Франции.

Матч проходил в Лилле и закончился со счетом 3-0 (25:22, 25:20, 25:23) в пользу россиян. Самыми результативными игроками в составе российской команды стали Максим Михайлов (19 очков), Дмитрий Мусэрский (12) и Егор Клюка (10).

Обладателями бронзовых наград стали волейболисты из США. Лилль Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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