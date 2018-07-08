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08.07.2018 09:28
Волейбол
Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций
Мужская сборная России вышла в финал Лиги наций, обыграв в полуфинале турнира представителей Бразилии.
Встреча состоялась в субботу и закончилась со счетом 3-0 (25:17, 25:18, 25:14) в пользу российских волейболистов. Самым результативным игроком матча стал Максим Михайлов, на счету которого 12 очков.
В финале сборная России сыграет с французами, которые ранее одержала победу над командой США (3-2).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/08/110984.html
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