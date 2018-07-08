Волейбол

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

Мужская сборная России вышла в финал Лиги наций, обыграв в полуфинале турнира представителей Бразилии.





Встреча состоялась в субботу и закончилась со счетом 3-0 (25:17, 25:18, 25:14) в пользу российских волейболистов. Самым результативным игроком матча стал Максим Михайлов, на счету которого 12 очков.



