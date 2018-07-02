Фото пресс-службы Яхт-клуба Санкт-Петербурга

Российская команда «Повелитель паруса – Азия» лидирует после двух этапов гонки Nord Stream Race

Российская команда «Повелитель паруса – Азия» после двух этапов разделяет первую строчку общего зачета гонки Nord Stream Raceс немецкой командой «Северогерманского гоночного союза».













Фото пресс-службы Яхт-клуба Санкт-Петербурга





После победы в первом этапе гонки и в короткой программе в Копенгагене, экипаж из Екатеринбурга 29 июня финишировал вторым в этапе Копенгаген-Стокгольм.





Балтийская оффшорная регата Nord Stream Race проводится Яхт-клубом Санкт-Петербурга при поддержке компаний Газпром и Nord Stream AG с 2012 года. Дистанция регаты протяженностью 1000 миль проходит по пути следования газопровода Nord Stream и объединяет страны Балтики: Россию, Германию, Финляндию, Швецию и Данию. Флот регаты составляют яхты класса Swan 50. Старт Nord Stream Race 2018 запланирован на 24 июня из Германии, а прибытие флота в Санкт-Петербург ожидается 5 июля. Даты промежуточных остановок флота регаты: в Копенгагене – 25 июня, в Стокгольме – 29 июня, в Хельсинки – 2 июля.



