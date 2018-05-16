Регби

Сборная России выступит на Кубке мира по регби в 2019 году

Международная федерация регби (World rugby) приняла решение о снятии очков со сборных Румынии и Испании в отборе на Кубок мира 2019 года из-за нарушения правил натурализации игроков, вследствие чего российские регбисты получили прямую путевку на турнир, который пройдет в Японии.



