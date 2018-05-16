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16.05.2018 14:08
Регби
Сборная России выступит на Кубке мира по регби в 2019 году
Международная федерация регби (World rugby) приняла решение о снятии очков со сборных Румынии и Испании в отборе на Кубок мира 2019 года из-за нарушения правил натурализации игроков, вследствие чего российские регбисты получили прямую путевку на турнир, который пройдет в Японии.

Сборная Румынии заняла первое место в отборе на Кубок мира, благодаря чему получила путевку на Кубок мира. Испанцы, ставшие вторыми, должны были продолжить борьбу за попадание на турнир в квалификации. Российские регбисты в отборе заняли третье место.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/16/110936.html
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