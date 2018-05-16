Международная федерация регби (World rugby) приняла решение о снятии очков со сборных Румынии и Испании в отборе на Кубок мира 2019 года из-за нарушения правил натурализации игроков, вследствие чего российские регбисты получили прямую путевку на турнир, который пройдет в Японии.
Сборная Румынии заняла первое место в отборе на Кубок мира, благодаря чему получила путевку на Кубок мира. Испанцы, ставшие вторыми, должны были продолжить борьбу за попадание на турнир в квалификации. Российские регбисты в отборе заняли третье место.