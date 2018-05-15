Волейбольный клуб Зенит-Казань

Казанский "Зенит" в четвертый раз подряд и шестой раз в истории выиграл волейбольную Лигу чемпионов

Казанский "Зенит" в четвертый раз подряд и шестой раз в истории стал победителем Лиги чемпионов по волейболу среди мужских команд.





В финале российский клуб одержал победу над волейболистами итальянского "Лубе". В решающем матче "Финала четырех", который прошел в Казани, "Зенит" победил со счетом 3-2 (29:27, 18:25, 23:25, 25:23, 17:15).



