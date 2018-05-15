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15.05.2018 20:51
Волейбольный клуб Зенит-Казань
Казанский "Зенит" в четвертый раз подряд и шестой раз в истории выиграл волейбольную Лигу чемпионов
Казанский "Зенит" в четвертый раз подряд и шестой раз в истории стал победителем Лиги чемпионов по волейболу среди мужских команд.

В финале российский клуб одержал победу над волейболистами итальянского "Лубе". В решающем матче "Финала четырех", который прошел в Казани, "Зенит" победил со счетом 3-2 (29:27, 18:25, 23:25, 25:23, 17:15). 

Российские клубы побеждают в Лиге чемпионов седьмой год подряд. В сезоне-2017/18, ставшем лучшим в истории казанской команды, "Зенит" выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также впервые в истории победил на клубном чемпионате мира.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/15/110935.html
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