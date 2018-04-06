Новости Енисей-СТМ Регбисты "Енисея-СТМ" обыграли "Красный Яр" в первом матче полуфинала Continental Shield Регбисты красноярского "Енисея-СТМ" обыграли своих земляков из клуба "Красный Яр" в первом матче 1/2 финала турнира Continental Shield.

Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась победой "Енисея-СТМ" со счетом 47:22.

Второй матч соперники проведут в Краснодаре 21 апреля. Помимо выхода в финал Continental Shield, победитель противостояния получит путевку в основную сетку Кубка Вызова. Краснодар, городской округ Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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