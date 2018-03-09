На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Водное поло
Пляжный волейбол
Шахматы
Хоккей с мячом (бенди)
Мини-футбол
Скалолазание спортивное
Гандбол
Авиамодельный спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Скалолазание спортивное
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
09.03.2018 16:45
Фото Федерации скалолазания России
Мешкова и Скородумов завоевали золотые медали чемпионата России по скалолазанию
Виктория Мешкова и Сергей Скородумов стали победителями чемпионата России по скалолазанию в дисциплине боулдеринг, который завершился 8 марта в Воронеже.

Главную сенсацию преподнесла серебряный призер первенства Европы, бронзовый призер первенства мира Виктория Мешкова (Свердловская область). Мешкова завершила решающий раунд соревнований с таким же результатом как и 2-кратный чемпион России Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург): у обеих оказалось по три TOPа и четыре зоны. Но за счет более успешного выступления в полуфинале золото завоевала свердловская спортсменка. Третье место в женской половине соревнований заняла серебряный призер первенства России Анастасия Евгеньева (Санкт-Петербург).

У мужчин первым стал серебряный призер чемпионата России Сергей Скородумов (Санкт-Петербург,). Вторым финишировал победитель первенства России Егор Крячков (Москва). Бронзу завоевал победитель зимних Всемирных военных игр в Сочи свердловчанин Сергей Лужецкий, который с 1 января текущего года выступает за Воронежскую область.

По материалам Федерации скалолазания России.
Города:
Воронеж, городской округ
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/09/110864.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
09.03.2018 16:45
Мешкова и Скородумов завоевали золотые медали чемпионата России по скалолазанию
03.12.2017 22:18
Определились победители Всероссийских соревнований в боулдеринге и классической скорости
02.12.2017 11:09
Динара Фахритдинова и Владислав Шевченко стали победителями Кубка России по скалолазанию (трудность)
01.12.2017 20:43
Елена Тимофеева и Владислав Деулин – обладатели Кубка России-2017 в скорости
09.10.2017 14:00
Россияне Каплина и Шиков победили на этапе Кубка мира по скалолазанию в Китае
24.07.2017 17:56
Юлия Каплина - чемпионка X Всемирных игр по скалолазанию, Анна Цыганова, Станислав Кокорин и Алексей Рубцов - призёры
02.07.2017 17:30
Юлия Каплина стала чемпионкой Европы по скалолазанию в скорости, Цыганова, Ремизова и Кокорин - призёры
Все новости
Сюжеты
Кубок мира 2014 по скалолазанию
Чемпионат России по скалолазанию (боулдеринг). Москва - 2014
Чемпионат России по скалолазанию (скорость и трудность). Пермь - 2014
Борьба вольная. Исключение борьбы из программы Игр Олимпиад 2020
В мире. Всемирные игры. Вроцлав - 2017 (Польша)
Публикации
16.06.2014 16:28
Лучшие скалолазы России 2014 года
26.08.2013 14:05
Дмитрий Шарафутдинов стал обладателем Большого кубка мира 2013
Фото и видео
20.07.2009 20:52
Видео. Всемирные Игры-2009. Соревнования на скорость.
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 