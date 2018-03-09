Фото Федерации скалолазания России

Мешкова и Скородумов завоевали золотые медали чемпионата России по скалолазанию

Виктория Мешкова и Сергей Скородумов стали победителями чемпионата России по скалолазанию в дисциплине боулдеринг, который завершился 8 марта в Воронеже.





Главную сенсацию преподнесла серебряный призер первенства Европы, бронзовый призер первенства мира Виктория Мешкова (Свердловская область). Мешкова завершила решающий раунд соревнований с таким же результатом как и 2-кратный чемпион России Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург): у обеих оказалось по три TOPа и четыре зоны. Но за счет более успешного выступления в полуфинале золото завоевала свердловская спортсменка. Третье место в женской половине соревнований заняла серебряный призер первенства России Анастасия Евгеньева (Санкт-Петербург).





У мужчин первым стал серебряный призер чемпионата России Сергей Скородумов (Санкт-Петербург,). Вторым финишировал победитель первенства России Егор Крячков (Москва). Бронзу завоевал победитель зимних Всемирных военных игр в Сочи свердловчанин Сергей Лужецкий, который с 1 января текущего года выступает за Воронежскую область.



