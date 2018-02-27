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Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA. Финляндия - 2018.
27.02.2018 11:18
В Финляндии стартовал Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2018
26 февраля 2018 года на акватории озера Весиярви в финском Лахти** стартовало старейшее международное соревнование по зимним видам парусного спорта - Чемпионат Мира по версии WISSA* (The World Ice and Snow Sailing Association). В гонках принимают участие более 100 профессиональных спортсменов и более 200 любителей зимнего паруса из таких стран, как Россия, Канада, Финляндия, Эстония, Польша, США, Франция, Швеция, Чехия. Первые гонки пройдут уже завтра, 27 февраля.

Главной особенностью Чемпионата мира по версии WISSA является объединение любых конструкций, использующих для передвижения энергию ветра (за исключением буеров). В основную программу мероприятия традиционно входят зимний виндсерфинг, сноукайтинг и крылья. Основной дисциплиной Чемпионата мира WISSA является курс-рейс - гонки с движением на ветер и под ветер. Курс-рейс проводится для всех классов серией гонок (7 – 15 стартов в серии). Дополнительными видами программы WISSA-2018 при благоприятных погодных условиях станут марафонские гонки и заезды на скорость.

Россияне традиционно сильно выступают в курс-рейсе, так за главные награды в лыжном зачете будут бороться победитель и серебряный призер WISSA-2017 Дмитрий Никуличев (Петрозаводск) и Андрей Балякин (Санкт-Петербург). Серьезную конкуренцию им составит Никита Коданев, выступающий за Академию парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга и ставший в прошлом году серебряным призером среди юниоров (до 21 года). На золото у девушек реально претендует другая представительница Академии, 14-летняя Мария Рыжанкова, серебряная призерка прошлогоднего Чемпионата среди женщин.

По материалам пресс-службы Академии парусного спорта Яхт-клуб Санкт-Петербурга.
Города:
Лахти
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/27/110844.html
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