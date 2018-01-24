Енисей-СТМ

"Енисей-СТМ" и "Красный Яр" завершили выступление в Кубке вызова по регби

Российская команда по регби "Енисей-СТМ" не смогла выйти в плей-офф Кубка Вызова. В заключительном матче группового турнира, проходившем в Тбилиси, красноярцы уступили английскому "Ньюкаслу" со счетом 19:33.



