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24.01.2018 20:31
Енисей-СТМ
"Енисей-СТМ" и "Красный Яр" завершили выступление в Кубке вызова по регби
Российская команда по регби "Енисей-СТМ" не смогла выйти в плей-офф Кубка Вызова. В заключительном матче группового турнира, проходившем в Тбилиси, красноярцы уступили английскому "Ньюкаслу" со счетом 19:33. 

Еще одна российская команда "Красный Яр" также в Тбилиси проиграла "Лондон Айриш" со счетом 17:24 и также покинула турнир.
Города:
Тбилиси
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/01/24/110784.html
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