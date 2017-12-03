Новости Анастасия Голикова, фото со страницы Анастасии ГОЛИКОВОЙ (https://vk.com/id57779087) Определились победители Всероссийских соревнований в боулдеринге и классической скорости Стали известны призеры и победители Всероссийских соревнований по скалолазанию в боулдеринге и классической скорости, которые проходили в Екатеринбурге.

В боулдеринге первые места заняли петербуржцы 2-кратный чемпион России Екатерина Киприянова и серебряный призер чемпионата России-2016 Сергей Скородумов.

В классической скорости победу праздновали победитель первенства Европы-2013 Анастасия Голикова (Москва) и 2-кратный победитель первенств мира Георгий Артамонов (Свердловская область). В командном зачете четыре первых места у сборной Свердловской области (в трудности, двоеборье, классической скорости и рекордной скорости) и у Санкт-Петербурга (в боулдеринге). Скорость (классика) Мужчины 1. Георгий Артамонов (Свердловская область) 2. Данил Закиров (Башкортостан) 3. Николай Морозов (Свердловская область) Женщины 1. Анастасия Голикова (Москва) 2. Юлия Пантелеева (Свердловская область) 3. Дарья Кан (Тюменская область/Башкортостан) Командный зачет 1. Свердловская область – 444 2. Башкортостан - 213 3. Москва - 209 Боулдеринг Мужчины 1. Сергей Скородумов (Санкт-Петербург) 2. Юрий Новицкий (Свердловская область) 3. Василий Козлов (Красноярский край) Женщины 1. Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург) 2. Елена Красовская (Челябинская область) 3. Евгения Лапшина (Свердловская область) Командный зачет 1. Санкт-Петербург – 373 2. Свердловская область - 333 3. Красноярский край – 225

По материалам Федерации скалолазания России. Екатеринбург Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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