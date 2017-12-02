Новости Динара Фахритдинова, Фото Алексея АНДРЕЕНКО и со страницы ФСР (https://vk.com/russiaclimbing) в VK Динара Фахритдинова и Владислав Шевченко стали победителями Кубка России по скалолазанию (трудность) Динара Фахритдинова и Владислав Шевченко стали победителями Кубка России по скалолазанию в дисциплине "трудность". Второе место среди девушек заняла Виктория Мешкова (Свердловская область), тройку призеров замкнула Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург).

Серебряную медаль у юношей завевал Сергей Быдтаев (Калининградская область), третье место занял Егор Крячков (Москва).

Сегодня в Екатеринбурге стартуют всероссийские соревнования в боулдеринге.



) в Фото Алексея АНДРЕЕНКО и со страницы ФСР ( https://vk.com/russiaclimbing VK Екатеринбург Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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