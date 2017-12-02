02.12.2017 11:09
Динара Фахритдинова, Фото Алексея АНДРЕЕНКО и со страницы ФСР (https://vk.com/russiaclimbing) в VK
Динара Фахритдинова и Владислав Шевченко стали победителями Кубка России по скалолазанию (трудность)
Динара Фахритдинова и Владислав Шевченко стали победителями Кубка России по скалолазанию в дисциплине "трудность".
Второе место среди девушек заняла Виктория Мешкова (Свердловская область), тройку призеров замкнула Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург).
Серебряную медаль у юношей завевал Сергей Быдтаев (Калининградская область), третье место занял Егор Крячков (Москва).
Сегодня в Екатеринбурге стартуют всероссийские соревнования в боулдеринге.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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