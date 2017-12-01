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01.12.2017 20:43
Фото Алексея АНДРЕЕНКО, Федерация скалолазания России
Елена Тимофеева и Владислав Деулин – обладатели Кубка России-2017 в скорости
Обладателями Кубка России по скалолазанию (скорость) стали Елена Тимофеева и Владислав Деулин. Серебряные награды завоевали Елена Ремизова из Пермского края и Руслан Файзуллин из Башкортостана, бронза у Дарьи Кан (Тюменская область/Башкортостан) и Артема Хабибуллина (Башкортостан). Всего в стартах приняли участие 41 женщина и 53 мужчины.
 
В классической скорости победителями стали Георгий Артамонов (Свердловская область) и Анастасия Голикова (Москва), вторые места заняли Юлия Пантелеева (Свердловская область) и Данил Закиров (Башкортостан), третьими финишировали Николай Морозов (Свердловская область) и уже упомянутая Дарья Кан.

По материалам Федерации скалолазания России.
Города:
Екатеринбург
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/12/01/110737.html
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