Фото Алексея АНДРЕЕНКО, Федерация скалолазания России

Елена Тимофеева и Владислав Деулин – обладатели Кубка России-2017 в скорости

Обладателями Кубка России по скалолазанию (скорость) стали Елена Тимофеева и Владислав Деулин. Серебряные награды завоевали Елена Ремизова из Пермского края и Руслан Файзуллин из Башкортостана, бронза у Дарьи Кан (Тюменская область/Башкортостан) и Артема Хабибуллина (Башкортостан). Всего в стартах приняли участие 41 женщина и 53 мужчины.

В классической скорости победителями стали Георгий Артамонов (Свердловская область) и Анастасия Голикова (Москва), вторые места заняли Юлия Пантелеева (Свердловская область) и Данил Закиров (Башкортостан), третьими финишировали Николай Морозов (Свердловская область) и уже упомянутая Дарья Кан.



