18.11.2017 21:20
Регби
Сборная России в третий раз подряд выиграла Кубок наций по регби
Российские спортсмены в третий раз подряд стали победителями Кубка наций по регби.
В заключительном матче турнира сборная России одержала победу над представителями Чили. Встреча, состоявшаяся в субботу в Гонконге, завершилась со счетом 42:12 в пользу россиян.
Сборная России, выигравшая на турнире все три матча, завоевала Кубок наций в третий раз подряд.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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