Регби

Сборная России в третий раз подряд выиграла Кубок наций по регби

Российские спортсмены в третий раз подряд стали победителями Кубка наций по регби.





В заключительном матче турнира сборная России одержала победу над представителями Чили. Встреча, состоявшаяся в субботу в Гонконге, завершилась со счетом 42:12 в пользу россиян.



