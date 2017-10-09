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09.10.2017 14:00
Юлия Каплина, фото с tumen.kp.ru
Россияне Каплина и Шиков победили на этапе Кубка мира по скалолазанию в Китае
8 октября в китайском Уцзяне завершился 13-й этап Кубка мира-2017 по скалолазанию.

У женщин золотую медаль завоевала победитель Всемирных игр-2017 Юлия Каплина (Тюменская область). Юлия подтвердила статус самой быстрой скалолазки планеты: в трех из четырех забегов финального раунда он вылезала из восьми секунд, а золотой гонке с Анук Жубер показала лучшее время соревнований – 7,66 секунды.
 
Третье место накануне заняла победитель первенства мира-2016 Елизавета Иванова. В забеге за бронзовую медаль Елизавета выиграла у индонезийки Ариес Сусанти Рахау.
 
В мужской половине соревнований первую победу на этапах КМ одержал бронзовый призер чемпионата мира (2016) Александр Шиков (Тюменская область). В финале он выиграл одну сотую секунды у индонезийца Аспара Жаэлоло: 6,32 против 6,33. В лазании на трудность лучшей из россиян стала чемпион Европы (2013) в трудности и многоборье Динара Фахритдинова (ЯНАО). Она завершила выступление в полуфинале с результатом 34+. От выхода в решающий раунд соревнований Динару отделил всего один перехват.
 
 
В командном зачете в скорости сборная России заняла первое место, опередив на 82 балла Индонезию.
 
 
В общем зачете Кубка мира в лазании на скорость (после 6-ти этапов) в ТОП-3 находятся Владислав Деулин (1-й), Юлия Каплина (1-я), Александр Шиков (2-й), Мария Красавина (3-я) и Станислав Кокорин (3-й). Среди сборных Россия также возглавляет промежуточный зачет.
 
 
Следующий этап Кубка мира-2017 состоится 14 - 15 октября в Сямыни (Китай). Там пройдут соревнования в скорости и трудности.
Города:
Уцзянь
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/09/110685.html
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