8 октября в китайском Уцзяне завершился 13-й этап Кубка мира-2017 по скалолазанию.





У женщин золотую медаль завоевала победитель Всемирных игр-2017 Юлия Каплина (Тюменская область). Юлия подтвердила статус самой быстрой скалолазки планеты: в трех из четырех забегов финального раунда он вылезала из восьми секунд, а золотой гонке с Анук Жубер показала лучшее время соревнований – 7,66 секунды.

Третье место накануне заняла победитель первенства мира-2016 Елизавета Иванова. В забеге за бронзовую медаль Елизавета выиграла у индонезийки Ариес Сусанти Рахау.

В мужской половине соревнований первую победу на этапах КМ одержал бронзовый призер чемпионата мира (2016) Александр Шиков (Тюменская область). В финале он выиграл одну сотую секунды у индонезийца Аспара Жаэлоло: 6,32 против 6,33. В лазании на трудность лучшей из россиян стала чемпион Европы (2013) в трудности и многоборье Динара Фахритдинова (ЯНАО). Она завершила выступление в полуфинале с результатом 34+. От выхода в решающий раунд соревнований Динару отделил всего один перехват.

В командном зачете в скорости сборная России заняла первое место, опередив на 82 балла Индонезию.

В общем зачете Кубка мира в лазании на скорость (после 6-ти этапов) в ТОП-3 находятся Владислав Деулин (1-й), Юлия Каплина (1-я), Александр Шиков (2-й), Мария Красавина (3-я) и Станислав Кокорин (3-й). Среди сборных Россия также возглавляет промежуточный зачет.