Российская яхта "Ника" завоевала золото чемпионата мира по парусному спорту в классе RC44

Российская команда "Ника" стала победителем чемпионата мира по парусному спорту в классе RC44, который проходил в минувшие выходные в Швеции.





В итоговой таблице "Ника" (экипаж Владимира Просихина) набрала 44 очка и опередила словенскую команду Team Ceeref (+8 очков). Бронзу завоевала другая российская команда — "Броненосец" (экипаж Владимира Любомирова, +12 очков).





Еще российская яхта, "Катюша" (+12 очков) Александра Новоселова, финишировала четвертой.



