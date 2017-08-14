Российская яхта "Ника" завоевала золото чемпионата мира по парусному спорту в классе RC44
Российская команда "Ника" стала победителем чемпионата мира по парусному спорту в классе RC44, который проходил в минувшие выходные в Швеции.
В итоговой таблице "Ника" (экипаж Владимира Просихина) набрала 44 очка и опередила словенскую команду Team Ceeref (+8 очков). Бронзу завоевала другая российская команда — "Броненосец" (экипаж Владимира Любомирова, +12 очков).
Еще российская яхта, "Катюша" (+12 очков) Александра Новоселова, финишировала четвертой.
Эта золотая награда стала второй для "Ники" на чемпионатах мира. Впервые российская яхта стала чемпионом мира в 2015 году.