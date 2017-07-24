Юлия Каплина, фото Федерации скалолазания России

Юлия Каплина - чемпионка X Всемирных игр по скалолазанию, Анна Цыганова, Станислав Кокорин и Алексей Рубцов - призёры

Соревнования по скалолазанию завершились 23 июля на X Всемирных играх, которые проходят в польском Вроцлаве.





Россию в этом виде спорта представляли семь участников. На счету российских скалолазов четыре медали - одна золотая и три бронзовые.





Чемпионкой Игр стала Юлия Каплина из Тюменской области. Чемпионка Европы - 2017 и обладательница Кубка мира - 2016 завоевала золотую награду в лазании на скорость, опередив в финале на 0.10 секунды француженку Анук Жубер и установив новый мировой рекорд - 7.32 секунды, на 0.06 секунды улучшив прежнее собственное достижение.





В этом же виде программы бронзовую медаль завоевала чемпионка мира 2016 года, чемпионка Европы - 2013 Анна Цыганова из Красноярского края, опередив в борьбе за третье место соотечественницу - чемпионку мира 2011 года, обладательницу Кубка мира - 2014 и 2015 Марию Красавину из Тюменской области.





Дарья Кан, представляющая Тюменскую область и Башкортостан, заняла в этой дисциплине шестое место.





Обладатель Кубка мира 2010, 2012 и 2013 годов Станислав Кокорин стал бронзовым призёром Игр в лазании на скорость среди мужчин, опередив в забеге за третье место Марцина Дженски из Польши.

Александр Шиков из Тюменской области занял в мужской "скорости" шестое место.





В новой для Всемирных игр дисциплине - боулдеринге бронзовую медаль завоевал чемпион мира 2009 года москвич Алексей Рубцов. В финале он прошёл две трассы, использовав три попытки, - сообщает Федерация скалолазания России.



















