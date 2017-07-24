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Всемирные игры. Вроцлав - 2017 (Польша)
24.07.2017 17:56
Юлия Каплина, фото Федерации скалолазания России
Юлия Каплина - чемпионка X Всемирных игр по скалолазанию, Анна Цыганова, Станислав Кокорин и Алексей Рубцов - призёры
Соревнования по скалолазанию завершились 23 июля на X Всемирных играх, которые проходят в польском Вроцлаве. 

Россию в этом виде спорта представляли семь участников. На счету российских скалолазов четыре медали - одна золотая и три бронзовые. 

Чемпионкой Игр стала Юлия Каплина из Тюменской области. Чемпионка Европы - 2017 и обладательница Кубка мира - 2016 завоевала золотую награду в лазании на скорость, опередив в финале на 0.10 секунды француженку Анук Жубер и установив новый мировой рекорд - 7.32 секунды, на 0.06 секунды улучшив прежнее собственное достижение. 

В этом же виде программы бронзовую медаль завоевала чемпионка мира 2016 года, чемпионка Европы - 2013 Анна Цыганова из Красноярского края, опередив в борьбе за третье место соотечественницу - чемпионку мира 2011 года, обладательницу Кубка мира - 2014 и 2015 Марию Красавину из Тюменской области. 

Дарья Кан, представляющая Тюменскую область и Башкортостан, заняла в этой дисциплине шестое место. 

Обладатель Кубка мира 2010, 2012 и 2013 годов Станислав Кокорин стал бронзовым призёром Игр в лазании на скорость среди мужчин, опередив в забеге за третье место Марцина Дженски из Польши. 
Александр Шиков из Тюменской области занял в мужской "скорости" шестое место. 

В новой для Всемирных игр дисциплине - боулдеринге бронзовую медаль завоевал чемпион мира 2009 года москвич Алексей Рубцов. В финале он прошёл две трассы, использовав три попытки, - сообщает Федерация скалолазания России. 

Анна Цыганова, фото Федерации скалолазания России

Станислав Кокорин, фото Федерации скалолазания России

Алексей Рубцов, фото Федерации скалолазания России
Города:
Вроцлав
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/24/110598.html
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