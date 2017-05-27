На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Фехтование
Гандбол
Современное пятиборье
Аквабайк
Регби
Парусный спорт
Хоккей на траве
Гольф
Стрельба из лука
Стрелковый спорт
Шахматы
Автомобильный спорт
Мини-футбол
Мотоциклетный спорт
Подводный спорт
Пляжный волейбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Парусный спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
27.05.2017 12:50
Павел Созыкин и Денис Грибанов, фото с gianlucadifazio.com
Павел Созыкин и Денис Грибанов выиграли парусную регату Delta Lloyd Regatta в Нидерландах
Традиционная парусная регата Delta Lloyd Regatta завершается в Медемблике (Нидерланды). 

Российский экипаж в составе Павла Созыкина и Дениса Грибанова стал победителем регаты в классе "470", завершив соревнования с результатом 17 очков. Вторыми в общем зачёте и лучшими среди женщин стали голландки Афродита Киранаку и Аннелеос ван Вин с 25 очками, третьими финишировали итальянцы Маттео Капурро и Маттео Пуппо (33). Алиса Кирилюк и Анжелика Черняховская - третьи в женском зачёте и седьмые в общем (63).

В классе "Лазер" 17-м после восьми гонок идёт Сергей Комиссаров с 96 очками, Максим Николаев - 44-й (180). 

В классе "Лазер-радиал" после семи гонок 41-е место занимает Екатерина Зюзина (87 очков), 66-е - Елена Воробьёва (165).  
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/27/110400.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
27.05.2017 12:50
Павел Созыкин и Денис Грибанов выиграли парусную регату Delta Lloyd Regatta в Нидерландах
16.05.2017 11:17
Стефания Елфутина завоевала серебро чемпионата Европы по парусному спорту в классе "RS:X"
14.04.2017 22:41
Дмитрий Самохин занял второе место в серии парусных регат Dragon Winter Series
03.04.2017 23:31
Стефания Елфутина стала бронзовым призёром парусной регаты "Кубок Принцессы Софии" в Испании
21.03.2017 12:37
Россиянка Добжицкая стала вице-президентом Европейской федерации парусного спорта
06.03.2017 22:03
"Русские богатыри" финишировали вторыми в серии парусных регат 2016/2017 International Melges 20 Miami Winter Series
19.01.2017 22:51
Экипаж Андрея Кирилюка завоевал серебро на третьем этапе серии зимних парусных регат в Португалии
Все новости
Сюжеты
<< Под крылом чайки>>: Экспедиция <Крузенштерн>
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
В мире. Олимпиада в Лондоне 2012
В мире. XXVI Всемирная летняя Универсиада. Шэньчжэнь-2011
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
15.12.2008 14:03
Фото. Volvo Ocean Race 2008/2009
21.08.2008 14:42
Фото. Пекин 2008. Олимпийская парусная регата
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 