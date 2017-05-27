Павел Созыкин и Денис Грибанов, фото с gianlucadifazio.com

Павел Созыкин и Денис Грибанов выиграли парусную регату Delta Lloyd Regatta в Нидерландах

Традиционная парусная регата Delta Lloyd Regatta завершается в Медемблике (Нидерланды).





Российский экипаж в составе Павла Созыкина и Дениса Грибанова стал победителем регаты в классе "470", завершив соревнования с результатом 17 очков. Вторыми в общем зачёте и лучшими среди женщин стали голландки Афродита Киранаку и Аннелеос ван Вин с 25 очками, третьими финишировали итальянцы Маттео Капурро и Маттео Пуппо (33). Алиса Кирилюк и Анжелика Черняховская - третьи в женском зачёте и седьмые в общем (63).





В классе "Лазер" 17-м после восьми гонок идёт Сергей Комиссаров с 96 очками, Максим Николаев - 44-й (180).



