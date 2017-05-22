На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Фехтование
Регби
Хоккей на траве
Стрельба из лука
Дзюдо
Гандбол
Мини-футбол
Спортинг
Триатлон
Парусный спорт
Стрелковый спорт
Теннис настольный
Маунтинбайк
Перетягивание каната
Акробатический рок-н-ролл
Подводный спорт
Авиамодельный спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Регби
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
22.05.2017 10:01
сборная Шотландии, фото с worldrugby.org
Сборная России - 14-я на последнем этапе и в общем зачёте Мировой серии по регби-7, шотландцы выиграли этап, команда ЮАР - серию
Десятый, заключительный этап Мировой серии по регби-7 среди мужских команд состоялся в минувшие выходные в столице Великобритании Лондоне. 

Сборная России, выступавшая на предварительном этапе в группе B, начала турнир с поражения от команды Шотландии - 7:21 (0:7). Попытку и реализацию в составе россиян исполнил Сухин.

Во втором туре российские регбисты встречались со сборной Франции и уступили в упорной борьбе - 20:26 (10:12). Попытки - Созонов (2), Остроушко, Рощин. 

На финише группового турнира наша команда играла с аргентинскими регбистами и вновь проиграла - 19:26 (7:21). Попытки – Филатов (2), Живатов, реализации – Рощин (2).

В других матчах нашей группы французы крупно проиграли аргентинцам - 7:35 (7:14), шотландцы одолели аргентинских регбистов - 26:19 (5:5), но затем уступили французам - 12:17 (7:10). Итоговое турнирное положение: Шотландия - 7 очков (3 игры), Аргентина - 6(3), Франция - 6(3), Россия - 3(3). 

Не сумев продолжить борьбу за награды, российская команда попала в турнир за девятое-шестнадцатое места. В утешительном четвертьфинале россияне потерпели поражение от сборной Фиджи - 5:31 (0:12). Попытка - Созонов. 

В полуфинале за 13-16 места российские регбисты одержали свою единственную победу на лондонском этапе, разгромив сборную Испании - 38:5 (19:5). Попытки – Галиновский, Давыдов (2), Рощин (2), Капалин, реализации – Рощин (4).

В матче за 13-е место сборная России встречалась с командой Самоа и уступила - 19:24 (12:12). Попытки - Остроушко, Рощин, Лазаренко, реализации – Рощин (2). Таким образом, россияне завершили этап на 14-м месте. 

В четвертьфиналах сборная США обыграла австралийцев - 31:14 (19:7), новозеландцы потерпели поражение от шотландцев - 21:24 (21:0), сборная Англии одержала волевую победу над командой ЮАР - 17:12 (5:7), а аргентинцы крупно проиграли канадцам - 7:28 (7:14). 

В полуфиналах сборная США проиграла команде Шотландии - 14:21 (7:7), а англичане не оставили шансов канадцам - 24:5 (14:5). 

В борьбе за бронзу прошло североамериканское противостояние, где сборная США уступила команде Канады - 19:22 (14:5). В финале встретились две британские команды, и шотландские регбисты вырвали победу у сборной Англии - 12:7 (0:7), став победителями лондонского этапа. 

По итогам десяти этапов сборная России заняла 14-е место, набрав 29 очков. Этот результат позволил нашей команде сохранить место в Мировой серии на сезон 2017/2018 годов. Победителями завершившейся серии стали южноафриканские регбисты, набрав 194 очка. Второе место со 164 очками заняли англичане, бронза со 150 очками у команды Фиджи. Далее в итоговой таблице расположились сборные Новой Зеландии (137 очков), США (129), Австралии (113), Шотландии (109), Канады (98), Аргентины (90), Уэльса (73), Франции (66), Кении (63) и Самоа (52). Уступили россиянам в итоговом зачёте команды Японии (20), Чили (6), Уганды (4), Папуа - Новой Гвинеи (2), Испании (2), Гонконга (1) и Южной Кореи (1).  
Города:
Лондон
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/22/110391.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
22.05.2017 10:01
Сборная России - 14-я на последнем этапе и в общем зачёте Мировой серии по регби-7, шотландцы выиграли этап, команда ЮАР - серию
16.05.2017 16:46
"Енисей-СТМ" стал первым обладателем "Континентального щита" Кубка Вызова по регби, победив "Красный Яр"
15.05.2017 20:12
Сборная ЮАР выиграла парижский этап Мировой серии по регби-7, россияне - 14-е
26.04.2017 21:08
"Енисей-СТМ" и "Красный Яр" сыграют в основном турнире Европейского Кубка Вызова по регби - 2017/2018
26.04.2017 21:08
Женская сборная России по регби-7 заняла пятое место на четвёртом этапе Мировой серии, победили новозеландки
22.04.2017 21:36
Женская сборная России вышла в четвертьфинал четвёртого этапа Мировой серии по регби-7
17.04.2017 18:40
Сборная Канады выиграла восьмой этап Мировой серии по регби-7, россияне - 14-е
Все новости
Сюжеты
Чемпионат России по регби - 2013
В России. Всемирная Летняя Универсиада. Казань 2013.
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
Кубок мира по регби. Новая Зеландия - 2011
Кубок мира по регби. Англия-2015
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 