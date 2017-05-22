сборная Шотландии, фото с worldrugby.org

Сборная России - 14-я на последнем этапе и в общем зачёте Мировой серии по регби-7, шотландцы выиграли этап, команда ЮАР - серию

Десятый, заключительный этап Мировой серии по регби-7 среди мужских команд состоялся в минувшие выходные в столице Великобритании Лондоне.





Сборная России, выступавшая на предварительном этапе в группе B, начала турнир с поражения от команды Шотландии - 7:21 (0:7). Попытку и реализацию в составе россиян исполнил Сухин.





Во втором туре российские регбисты встречались со сборной Франции и уступили в упорной борьбе - 20:26 (10:12). Попытки - Созонов (2), Остроушко, Рощин.





На финише группового турнира наша команда играла с аргентинскими регбистами и вновь проиграла - 19:26 (7:21). Попытки – Филатов (2), Живатов, реализации – Рощин (2).





В других матчах нашей группы французы крупно проиграли аргентинцам - 7:35 (7:14), шотландцы одолели аргентинских регбистов - 26:19 (5:5), но затем уступили французам - 12:17 (7:10). Итоговое турнирное положение: Шотландия - 7 очков (3 игры), Аргентина - 6(3), Франция - 6(3), Россия - 3(3).





Не сумев продолжить борьбу за награды, российская команда попала в турнир за девятое-шестнадцатое места. В утешительном четвертьфинале россияне потерпели поражение от сборной Фиджи - 5:31 (0:12). Попытка - Созонов.





В полуфинале за 13-16 места российские регбисты одержали свою единственную победу на лондонском этапе, разгромив сборную Испании - 38:5 (19:5). Попытки – Галиновский, Давыдов (2), Рощин (2), Капалин, реализации – Рощин (4).





В матче за 13-е место сборная России встречалась с командой Самоа и уступила - 19:24 (12:12). Попытки - Остроушко, Рощин, Лазаренко, реализации – Рощин (2). Таким образом, россияне завершили этап на 14-м месте.





В четвертьфиналах сборная США обыграла австралийцев - 31:14 (19:7), новозеландцы потерпели поражение от шотландцев - 21:24 (21:0), сборная Англии одержала волевую победу над командой ЮАР - 17:12 (5:7), а аргентинцы крупно проиграли канадцам - 7:28 (7:14).





В полуфиналах сборная США проиграла команде Шотландии - 14:21 (7:7), а англичане не оставили шансов канадцам - 24:5 (14:5).





В борьбе за бронзу прошло североамериканское противостояние, где сборная США уступила команде Канады - 19:22 (14:5). В финале встретились две британские команды, и шотландские регбисты вырвали победу у сборной Англии - 12:7 (0:7), став победителями лондонского этапа.



